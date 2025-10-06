Trump pospone arancel a camiones hasta noviembre

Pospone Donald Trump hasta noviembre arancel a camiones

El Presidente Donald Trump pospuso hasta el 1 de noviembre la entrada en vigor del arancel del 25 % contra las importaciones de camiones medianos y pesados a Estados Unidos y que golpea principalmente a México, de donde proviene más del 62 % de dichos vehículos.

"A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a EUA desde otros países tendrán un arancel del 25 %. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo Trump en un breve mensaje en la red social Truth Social sin añadir más detalles sobre si habría excepciones.

Originalmente programado para entrar en vigor el 1 de octubre, Trump había asegurado el 25 de septiembre también en redes sociales que EU aplicaría el arancel del 25 % contra las importaciones de camiones pesados, pero ahora especificó que también incluiría camiones medianos.

De acuerdo con las estadísticas de la Administración para el Comercio Internacional de EU, los camiones medianos y pesados que provienen de México representaron 62.7 % del total de las importaciones totales en 2024, mientras que los que provienen de Canadá representaron 17.6 %.