Ariadna Montiel asume la presidencia de Morena en México

LA HABANA (AP) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este domingo su felicitación a Ariadna Montiel Reyes, tras su nombramiento como la nueva presidenta nacional de Morena, el partido gobernante en México. El mandatario cubano destacó el papel de Montiel en la continuidad de la transformación política mexicana y reafirmó los lazos de hermandad entre ambas naciones.

A través de sus canales oficiales, Díaz-Canel resaltó la trayectoria de Montiel Reyes, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretaria de Bienestar en el gabinete federal. "Nuestras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel por su elección como presidenta de Morena. Éxitos en su nueva e importante responsabilidad", manifestó el líder cubano.

Relevo en la dirigencia de Morena

Ariadna Montiel asume el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional en sustitución de Luisa María Alcalde, quien concluyó su periodo al frente del comité ejecutivo. El relevo ocurre en un momento clave para el partido, que busca consolidar el proyecto de la "Cuarta Transformación" tras los recientes procesos electorales.

El mensaje de Díaz-Canel no solo se limitó a la felicitación personal, sino que también hizo énfasis en la importancia de mantener la cooperación estratégica y la solidaridad que ha caracterizado la relación entre el gobierno de Cuba y la administración mexicana bajo las siglas de Morena.

Continuidad y proyectos sociales

Montiel Reyes es reconocida por ser una de las figuras operativas más importantes en la implementación de los programas sociales del gobierno federal. Su llegada a la dirigencia nacional es vista como un paso para fortalecer la estructura interna del partido de cara a los retos legislativos y gubernamentales de 2026.

La nueva dirigente ha recibido el respaldo de diversos sectores del partido y de mandatarios internacionales, siendo la felicitación de la isla caribeña una de las primeras en trascender en el ámbito diplomático.