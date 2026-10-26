Claudia Sheinbaum respalda renuncia de Guadalupe Taddei en el INE

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión de Guadalupe Taddei Zavala de renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al tiempo que solicitó una investigación formal sobre los señalamientos de supuestos abusos, privilegios y conflictos de interés dentro del organismo arbitral.

Durante su habitual conferencia matutina realizada en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana condenó de manera enérgica las expresiones calificadas como misóginas y los ataques personales emitidos por sectores de la oposición contra Taddei Zavala tras anunciarse su dimisión.

Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de diferenciar entre el escrutinio público a la función institucional y las agresiones dirigidas a la vida privada de las mujeres en la política. La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que resulta indispensable mantener la transparencia institucional mediante auditorías exhaustivas, impidiendo que la descalificación personal sustituya a las investigaciones formales.

La renuncia de Taddei y sus implicaciones

La salida de Guadalupe Taddei Zavala ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre la administración interna del instituto y presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones de proveedores. Ante este panorama, Taddei Zavala dio a conocer que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados con el propósito de priorizar la estabilidad operativa y la credibilidad del órgano electoral.

Taddei Zavala asumió la conducción del INE en abril de 2023 tras un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados. La conclusión de su gestión abre el procedimiento parlamentario para definir la sustitución interina y la posterior elección de quien encabece el Consejo General del INE de cara a los preparativos de los comicios federales previstos para 2027.

Reacciones y contexto político

La presidenta reiteró que el combate a la corrupción debe aplicarse como un principio general en la administración pública, subrayando que las instituciones electorales requieren mantenerse al margen de dudas sobre la gestión de recursos públicos y la separación entre intereses económicos y decisiones de Estado.