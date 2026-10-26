Claudia Sheinbaum rechaza ingreso de agentes militares estadounidenses a México

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una insistencia constante para permitir el ingreso de agentes y elementos militares estadounidenses a territorio mexicano con el propósito de realizar operaciones conjuntas contra las organizaciones del crimen organizado.

Durante su conferencia matutina efectuada en el Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que la posición institucional de su administración rechaza categóricamente cualquier despliegue operativo extranjero en suelo nacional. "Eso no, y ellos lo saben", aseveró la mandataria al referirse a las peticiones planteadas por la contraparte estadounidense.

La presidenta de México reafirma su postura sobre la seguridad nacional

Sheinbaum Pardo explicó que el esquema de relación bilateral en materia de seguridad se fundamenta estrictamente en la Ley de Seguridad Nacional y en los principios de cooperación y coordinación sin subordinación. Detalló que las acciones conjuntas se limitan al intercambio de información de inteligencia y a mecanismos como las patrullas espejo en zonas fronterizas, donde cada país despliega sus propios efectivos dentro de sus límites territoriales.

Análisis sobre las presiones de EE. UU. en el combate al narcotráfico

El pronunciamiento ocurre tras la difusión de análisis periodísticos internacionales que sugieren un incremento en las presiones de la administración del presidente Donald Trump hacia las autoridades mexicanas para mostrar resultados en el combate al narcotráfico antes de los comicios legislativos estadounidenses. Sin embargo, la jefa del Estado mexicano descartó que las solicitudes respondan a una coyuntura electoral reciente, calificándolas como una postura persistente de Washington.