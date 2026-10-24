Huracán Vance se intensifica a categoría 2: Acapulco en alerta

ACAPULCO, Gro. — El huracán Vance continuó su rápido proceso de intensificación sobre las aguas del Océano Pacífico hasta alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, amenazando con provocar precipitaciones intensas, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en diversos estados del sur y occidente del país.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, el centro del ciclón tropical se localizó aproximadamente a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema meteorológico desplaza vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 205 kilómetros por hora, manteniendo una trayectoria con rumbo hacia el noroeste.

Acciones de la autoridad

Las autoridades climáticas advirtieron que las bandas nubosas del fenómeno provocarán precipitaciones puntuales fuertes en las regiones centro, oeste y suroeste de Michoacán, así como en la franja costera de Guerrero, además de intervalos de chubascos en Oaxaca. Asimismo, se pronostica la presencia de oleaje de dos a tres metros de altura a lo largo del litoral guerrerense, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil instó a la población a evitar actividades acuáticas y extremar precauciones.

Detalles confirmados

Los pronósticos de trayectoria señalan que Vance continuará ganando fuerza en las próximas horas con potencial de alcanzar temporalmente la categoría 3 antes de comenzar a bordear de forma paralela las costas de Michoacán y Jalisco. Ante el riesgo de deslaves e inundaciones, los organismos gubernamentales recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de resguardo dictadas en los municipios costeros.