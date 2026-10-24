Ricardo Monreal critica a Maru Campos por sus declaraciones sobre Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un acto de imprudencia las declaraciones realizadas por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al difundir públicamente aspectos de un encuentro privado que sostuvo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Las críticas del legislador morenista surgieron tras una entrevista concedida por la mandataria estatal al periodista Carlos Loret de Mola, en la cual afirmó que durante un encuentro en Ciudad Juárez ambas intercambiaron reclamos acalorados sobre un operativo de seguridad en la entidad. Ante ello, Monreal sostuvo desde el recinto legislativo de San Lázaro que las conversaciones mantenidas con un jefe de Estado abordan asuntos de interés público que exigen sigilo y reserva institucional.

Declaraciones de Maru Campos

El diputado federal recalcó que en sus 48 años de trayectoria pública en cargos ejecutivos y legislativos nunca ha revelado diálogos privados sostenerlos con mandatarios o secretarios de Estado, subrayando que exponer este tipo de encuentros constituye una falta de criterio en el ámbito político. Monreal enfatizó que la divulgación de las conversaciones reservadas resulta grave por la naturaleza de las funciones de gobierno involucradas.

Fricciones políticas en Chihuahua

Las fricciones entre ambas figuras políticas ocurren en un contexto de constantes señalamientos y acusaciones vertidas en medios de comunicación que han tensado la relación entre el Gobierno Federal y la administración estatal chihuahuense, mientras diversos sectores del partido oficialista salieron a respaldar la discreción requerida en las reuniones institucionales.