Asesinan a defensor indígena Reynaldo Pérez en Chenalhó; ya había recibido amenazas

El defensor indígena de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez fue asesinado el pasado 28 de octubre en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en un ataque armado que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra Pérez. Por su parte, medios nacionales, entre ellos La Jornada, que citó fuentes de Seguridad, señalaron que el crimen habría ocurrido en su domicilio, ubicado en la comunidad de Yabteclum, en la región de los Altos de Chiapas.

El caso cobra relevancia debido a que, desde abril de 2025, la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había alertado sobre las amenazas que enfrentaba el defensor.

Fiscalía promete llevar a los responsables ante la justicia

Tras darse a conocer el homicidio, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó mediante un mensaje en redes sociales que se encontraba en San Cristóbal de Las Casas supervisando las indagatorias relacionadas con el asesinato.

El funcionario anunció la conformación de un equipo especial para desarrollar las diligencias y reunir los elementos necesarios para identificar a los responsables. Asimismo, aseguró que las autoridades trabajarán para evitar que el crimen quede impune.

Sin embargo, Llaven precisó que, hasta ese momento, no existía una línea de investigación definida ni elementos suficientes para relacionar el homicidio con algún conflicto local.

El fiscal también destacó que Pérez mantenía comunicación frecuente con las oficinas de la Fiscalía Indígena, además de desempeñarse como abogado y asesor.

Su labor en defensa de comunidades desplazadas

Reynaldo Pérez Pérez desarrollaba actividades de defensa de los derechos humanos, especialmente mediante el acompañamiento a personas que fueron desplazadas por grupos armados en el sector de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó.

También participaba como mediador entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, una labor que lo vinculaba con comunidades de la región.

En junio de 2023, Pérez y el activista José Vázquez fueron incorporados al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Durante ese mismo año, el abogado sobrevivió a un atentado junto con más de 200 personas desplazadas de Santa Martha.

Su asesinato vuelve a poner en el centro de atención las amenazas que había enfrentado y la situación de quienes realizan labores de defensa y acompañamiento de comunidades indígenas en Chiapas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.