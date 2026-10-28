Gobierno de México expresa solidaridad por accidente en Toledo

Ante la conmoción generada por el devastador choque de trenes en la provincia de Toledo, España —siniestro que cobró la vida de 68 personas—, el Gobierno de México manifestó este miércoles su profundo apoyo y cercanía con la nación europea.

Durante su conferencia mañanera del 28 de octubre de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de aliento a los ciudadanos españoles. "Nuestra solidaridad; todo lo que podemos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren", expresó la mandataria consternada por la catástrofe.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que conoció la noticia instantes antes de presentarse ante los medios, por lo que, al concluir el encuentro con la prensa, aún no contaba con datos definitivos sobre la posible presencia de ciudadanos mexicanos a bordo de los convoyes afectados.

No obstante, puntualizó que establecería comunicación inmediata con el canciller Roberto Velasco para indagar a fondo la situación consular y confirmar si algún connacional resultó afectado por el impacto.