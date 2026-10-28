Omar García Harfuch supervisa operativos de seguridad en Sinaloa

CULIACÁN — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, arribó al estado de Sinaloa con el propósito de supervisar el despliegue de los operativos territoriales, evaluar los avances alcanzados y reforzar las acciones de combate contra las organizaciones criminales generadoras de violencia.

El desplazamiento del funcionario federal responde a instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las actividades de revisión operativa se realizan en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño, según lo dio a conocer el propio titular de la dependencia mediante sus canales de comunicación oficiales.

La visita de García Harfuch se da tras eventos de violencia en Mazatlán

La presencia de García Harfuch en la entidad norteña se concreta un día después de que el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, pasara revista a las tropas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acantonadas en el municipio de Mazatlán, como parte de la estrategia articulada por el Gabinete de Seguridad federal.

El secretario de la Defensa Nacional también estuvo presente en la revisión de tropas en Mazatlán

La agenda institucional de los mandos de seguridad se desarrolla en el marco de eventos de violencia registrados en la entidad, entre ellos el reciente hallazgo de restos humanos en las inmediaciones del Palacio Municipal de Mazatlán. Asimismo, se prevé la incorporación del titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para sumarse a los trabajos de inspección.