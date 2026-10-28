Fallece Cuauhtémoc Cárdenas: un ícono de la política mexicana

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, emblemático personaje de la historia política mexicana, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y descendiente del general y exmandatario Lázaro Cárdenas.

Reconocido como una figura central en la apertura democrática del país, Cárdenas transformó el escenario político nacional. Su salida del oficialismo a través de la Corriente Democrática en 1987 y el proceso electoral de 1988 rompieron con la hegemonía del partido único, sentando las bases para el multipartidismo. Años más tarde, en 1997, hizo historia al convertirse en el primer titular de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el sufragio ciudadano.

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la capital del país, hijo de Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, cursó la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su trayectoria en la política comenzó en 1961 al integrarse al Movimiento Liberación Nacional, aunque su afiliación formal al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dio en 1970, fuerza política por la cual ocupó un escaño en el Senado. Posteriormente, de 1980 a 1986, gobernó el estado de Michoacán.

En 1988 contendió por la Presidencia de la República, contienda en la cual Carlos Salinas de Gortari resultó vencedor. Consecuencia de aquellos comicios, impulsó la creación del PRD, consolidado formalmente a finales de ese año y cuyo primer congreso nacional lo eligió como su dirigente nacional hasta 1993.

Para los comicios presidenciales de 1994, aspiró nuevamente a la primera magistratura respaldado por la Alianza Democrática Nacional, resultando ganador Ernesto Zedillo. Tras asumir el gobierno capitalino en 1997, concluyó sus funciones en 1999 y, en el año 2000, buscó por tercera ocasión la presidencia, ubicándose en la tercera posición en una elección donde triunfó Vicente Fox.

Hacia noviembre de 2014, Cárdenas tomó la decisión de renunciar de forma definitiva a las filas del PRD, señalando que las cúpulas del partido habían optado por ignorar sus propuestas y advertencias planteadas durante años.

Mediante una carta dirigida al entonces dirigente del Consejo Nacional perredista, argumentó que persistían discrepancias fundamentales sobre la estrategia para resolver la crisis interna del instituto político, así como sobre las acciones necesarias para restaurar la confianza ciudadana en su dirigencia y relanzarlo como una alternativa de alcance nacional.