INAH localiza huellas fósiles de dinosaurios en Michoacán

Un valioso tesoro paleontológico salió a la luz en el estado de Michoacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer la localización de cerca de 50 icnitas (huellas fosilizadas) pertenecientes a diversas especies de dinosaurios que caminaron por tierras michoacanas hace aproximadamente 65 millones de años.

El hallazgo se produjo en el cauce de un arroyo en la localidad de San Juan de los Plátanos, dentro del municipio de Apatzingán. Todo comenzó gracias al reporte de los propios pobladores, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de extrañas marcas de grandes dimensiones grabadas en la roca.

Tras una inspección en un área de 40 metros cuadrados sobre una plancha de roca sedimentaria, el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, confirmó la autenticidad de las pisadas, cuyas dimensiones oscilan entre los 12 y 48 centímetros de largo y hasta 30 centímetros de ancho.

De acuerdo con el análisis morfológico de las huellas —que presentan profundidades, formas y número de dedos variables—, los expertos determinaron que corresponden a tres grupos principales:

Terópodos gigantes: posiblemente vinculados a los tiranosáuridos, carnívoros bípedos de hasta cuatro metros de altura caracterizados por sus marcas de tres dedos.

Dromedáridos (similares a raptores): depredadores más pequeños, con una estatura estimada de dos metros.

Hadrosauridos (pico de pato): ejemplares herbívoros que también alcanzaban los cuatro metros de altura, identificables por sus huellas tridáctilas con terminaciones redondeadas.

Según detalló el especialista, este ecosistema data del periodo Cretácico tardío. En aquella época remota, la geografía de la región albergaba cuerpos de agua que atraían a estas criaturas para saciar su sed y buscar alimento.

Con este nuevo registro, Apatzingán se convierte en el cuarto punto en Michoacán con evidencias de este tipo, sumándose a los antecedentes ubicados en Playa Azul (Lázaro Cárdenas), El Aguaje (Aguililla) y la zona limítrofe entre Tiquicheo y Tuzantla. A nivel nacional, el INAH tiene contabilizados poco más de 30 sitios con huellas fósiles de dinosaurios, distribuidos en estados como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y el propio Michoacán.