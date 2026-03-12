Sheinbaum plantea adelantar la revocación de mandato: ¿qué cambiaría en el sexenio?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó modificar uno de los mecanismos más importantes de participación ciudadana: la revocación de mandato. La propuesta busca que este ejercicio democrático pueda realizarse desde el tercer año del sexenio, como parte de un nuevo paquete de reformas políticas.

La iniciativa surge en medio de un intenso debate político y forma parte de un "plan B" electoral que el gobierno impulsa tras el rechazo a una reforma más amplia en el Congreso. La idea central es flexibilizar el mecanismo para que la ciudadanía tenga más herramientas para evaluar el desempeño del gobierno en turno.

¿Qué es la revocación de mandato?

La revocación de mandato es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual los ciudadanos pueden decidir, mediante votación, si un presidente debe continuar o no en el cargo antes de terminar su periodo. En México, este proceso se activa si se reúnen firmas equivalentes al 3 % del padrón electoral distribuidas en al menos 17 estados del país.

Para que el resultado sea válido, debe participar al menos el 40 % del electorado y la mayoría de los votos debe apoyar la revocación. Si se cumple esa condición, el Congreso designa a un presidente sustituto que concluya el sexenio.

El cambio que propone el gobierno

La propuesta del gobierno busca ajustar el momento en que puede realizarse la consulta, permitiendo que se convoque desde el tercer año del sexenio y que incluso pueda coincidir con elecciones intermedias. Esto, según sus impulsores, ayudaría a incrementar la participación ciudadana y reducir costos al organizar ambos procesos el mismo día.

Además, el planteamiento forma parte de una estrategia más amplia para reformar aspectos del sistema político mexicano y mantener viva la agenda de cambios electorales después del revés legislativo que sufrió la reforma original.

Debate político en puerta

La propuesta ya genera debate entre fuerzas políticas. Mientras que el oficialismo sostiene que ampliaría la participación ciudadana y fortalecería la democracia directa, la oposición advierte que el cambio podría tener implicaciones políticas importantes en los procesos electorales futuros.

Por ahora, el planteamiento deberá discutirse en el Congreso, donde necesitaría apoyo suficiente para modificar las reglas constitucionales.

Lo que es seguro es que la discusión sobre la revocación de mandato vuelve al centro del escenario político mexicano y podría redefinir cómo y cuándo los ciudadanos evalúan a quienes gobiernan el país.