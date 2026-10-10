Condenan a más de 80 años a secuestradores de Irán Castillo en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades judiciales dictaron sentencia condenatoria en contra de las personas involucradas en el secuestro de la actriz y cantante Irán Castillo, concluyendo el proceso penal derivado de los hechos ocurridos en mayo de 2015 en la capital del país.

De acuerdo con la resolución judicial emitida por el órgano colegiado, las pruebas presentadas por la representación social resultaron suficientes para acreditar la responsabilidad de los implicados en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Tras evaluar los peritajes y testimonios integrados en la causa penal, el juzgador impuso penas de prisión que van desde los 50 hasta más de 80 años de cárcel para los integrantes de la célula delictiva.

Detalles confirmados

El caso se remonta a 2015, cuando la intérprete fue interceptada y retenida contra su voluntad al salir de un centro nocturno en la Ciudad de México, siendo liberada días después tras el pago de un rescate coordinado por familiares y allegados. Durante el proceso, la defensa de los procesados promovió diversos recursos para desestimar las acusaciones, sin embargo, los tribunales ratificaron la legalidad de las detenciones y las diligencias realizadas por las autoridades de procuración de justicia.

Acciones de la autoridad

Con la emisión de las condenas, las autoridades judiciales dieron por cerrado el expediente en la fase de primera instancia, mientras los sentenciados deberán cumplir las penas privativas de la libertad en centros federales de readaptación social.