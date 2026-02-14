Inicia San Valentín con horror en Angelópolis

La noche del 14 de febrero se transformó en tragedia en una de las zonas más exclusivas de Puebla. Un ataque con arma de fuego dentro del bar Sala Despecho, ubicado en la Isla de Angelópolis, dejó un saldo preliminar de tres personas sin vida y al menos cinco más lesionadas.

De acuerdo con la información confirmada hasta el momento, el ataque se registró al interior del establecimiento, donde se escucharon múltiples detonaciones. Tres víctimas murieron en el lugar, mientras que cinco personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado grave. Autoridades también reportaron personas detenidas tras los hechos.

El ataque ocurrió en una de las zonas más exclusivas de Puebla, dejando un saldo trágico.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal ya se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrió la agresión, lo que permitió desplegar un operativo inmediato, asegurar el perímetro e iniciar las primeras diligencias.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer el móvil del ataque.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios balísticos y recababan testimonios iniciales. Hasta ahora, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni el móvil oficial del ataque.

El incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en espacios de entretenimiento nocturno.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar si la agresión estaba dirigida contra personas específicas y esclarecer la posible responsabilidad de los detenidos. El hecho sacude nuevamente la percepción de seguridad en espacios de entretenimiento nocturno. En una fecha asociada a la celebración, la violencia irrumpió sin distinción, dejando luto y cuestionamientos en una de las áreas más concurridas de la ciudad.