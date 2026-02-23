García Harfuch aclara qué pasará con los restos de Nemesio Oseguera

¿Qué pasará con los restos de Nemesio Oseguera? García Harfuch lo aclara

Un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ´El Mencho´, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su ´conferencia mañanera´ desde Palacio Nacional a dar detalles de cómo ocurrió el operativo y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece detalles del operativo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló qué pasará con el cuerpo del narcotraficante y agregó que el domingo se terminaron los narcobloqueos en distintas carreteras del país.

´FGR confirmó identidad del cuerpo de El Mencho´: García Harfuch

El secretario de Seguridad aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad del cuerpo de ´El Mencho´ que permanece en sus instalaciones, así como los de sus colaboradores que también fueron abatidos.

García Harfuch confirma que los restos serán entregados

Al ser cuestionado sobre el destino de los restos del narcotraficante, García Harfuch aseguró que será entregado a sus familiares si es reclamado en los próximos días, debido a que eso indica el protocolo.