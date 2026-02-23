Seguimiento a novia del ´Mencho´ reveló su escondite

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló este lunes que el seguimiento de inteligencia realizado a la actual pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue la pieza clave para ubicar el centro de operaciones y escondite del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con el informe oficial, las labores de vigilancia permitieron a las fuerzas federales identificar un patrón de movimientos inusuales en la zona serrana de la entidad. El monitoreo de las actividades de la mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad nacional, llevó a las unidades de élite del Ejército hasta una propiedad de alta seguridad que funcionaba como refugio para el capo.

El operativo en Tapalpa: Inteligencia y precisión

El despliegue, que se realizó bajo un estricto hermetismo, permitió desarticular una red de protección inmediata que rodeaba a Oseguera Cervantes. La Sedena detalló que la estrategia no solo se basó en el seguimiento físico, sino también en el análisis de señales y comunicaciones vinculadas al entorno cercano del líder criminal.

"El uso de inteligencia técnica y el seguimiento de objetivos prioritarios del círculo íntimo han permitido debilitar la estructura de mando del cártel", señaló un portavoz de la dependencia. Tapalpa, conocido por ser un Pueblo Mágico y destino turístico, ha sido identificado anteriormente como una zona con fuerte presencia de células delictivas vinculadas al CJNG.

Impacto en la estructura del CJNG

Este hallazgo representa uno de los golpes más significativos a la logística de seguridad de "El Mencho" en los últimos años. Aunque no se confirmó la captura del líder en este evento específico, el desmantelamiento de su refugio principal y la identificación de sus rutas de escape obligan a la organización criminal a una reorganización forzada.

Las autoridades mantienen una fuerte presencia militar en la región de Tapalpa y sus alrededores para evitar represalias o brotes de violencia tras la revelación de este operativo de inteligencia. El gobierno federal reiteró que la captura de Oseguera Cervantes sigue siendo un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad nacional.