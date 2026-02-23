Una pista sentimental derriba al capo más buscado: cómo la pareja de ´El Mencho´ lo condujo al fin

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México confirmó un dato que parece salido de una película de espionaje: la clave para encontrar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no fue un "chivatazo" común... sino el seguimiento a una de sus parejas sentimentales.

Según explicó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, las labores de inteligencia militar detectaron el traslado de esta pareja a un domicilio en Tapalpa, Jalisco, donde se reuniría con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue esa reunión, el 20 de febrero, la que encendió las alarmas y permitió que las fuerzas federales cerraran el cerco con precisión milimétrica alrededor del capo más buscado de México.

Estrategia de inteligencia: más psicológico que militar

Lejos de ser un golpe improvisado, el operativo fue el resultado de:

- Inteligencia HUMINT y señales, que siguieron los movimientos de la pareja y de su círculo íntimo.

- Datos complementarios del Gabinete de Seguridad y agencias de inteligencia de Estados Unidos, que ayudaron a confirmar patrones y ubicaciones.

Trevilla Trejo reconoció que la pista sentimental fue "una ventana de oportunidad" para encontrar a uno de los hombres más esquivos del mundo del narcotráfico.

Un enfrentamiento final, violento y decisivo

Una vez confirmada su ubicación en una zona serrana, las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional montaron un cerco táctico. El enfrentamiento que siguió terminó con la muerte de El Mencho, poniendo fin a años de fuga y resistencia del capo que durante décadas mantenía una red criminal con alcance internacional.

Se incautaron armas, vehículos y otros indicios que sugerían que el Mencho se movía con un alto nivel de seguridad, incluso en zonas remotas.

Más allá de México: efecto dominó internacional

La caída de El Mencho no solo sacudió al país:

La Embajada de Estados Unidos emitió alertas de seguridad por posibles actos de violencia en varios estados mexicanos tras el operativo.

Autoridades españolas también recomendaron precaución entre sus ciudadanos en varias ciudades mexicanas debido a brotes de violencia tras la noticia.

El Gobierno de EE.UU. confirmó que dio inteligencia clave para esta operación conjunta.

Detrás de la estrategia: rompe mitos del narco

Este caso demuestra algo claro:

La inteligencia humana (HUMINT) —el seguir contactos personales íntimos como parejas o familiares— sigue siendo crucial, incluso más que grandes despliegues militares o tecnología sofisticada.

Los capos, por más protegidos que estén, siguen siendo vulnerables a su propia red social y emocional.