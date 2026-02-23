Tensión en la SEP y nacen comités ciudadanos que prometen agitar la educación pública en México

En un giro inesperado dentro del ámbito educativo nacional, surgió una fuerte ruptura al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ha encendido debates, movilizaciones y la organización de espacios de resistencia pedagógica y social.

El detonante: la remoción del exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, quien fue una pieza clave en la elaboración de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y de los 107 Libros de Texto Gratuitos.

¿Qué desencadenó el conflicto?

El grupo denominado Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDeNEM) acusó a las actuales autoridades de la SEP, encabezadas por Mario Delgado, de llevar a cabo una "invasión violenta e ilegal" dentro de las oficinas de Materiales Educativos para destituir a Arriaga, lo que califican de ataque a los derechos laborales y a la autonomía pedagógica.

Además, sostienen que recientes modificaciones propuestas a los contenidos históricos de los libros escolares —como temas sensibles de la matanza de 1968 o desapariciones forzadas— representan una regresión respecto al enfoque crítico que había impulsado la NEM.

Nace una respuesta organizada: la Red Nacional de Comités

Ante esta situación, el CoDeNEM anunció la formación de una Red Nacional de Comités en defensa del modelo educativo, con presencia en cada estado de la República. Su objetivo es organizar a docentes, madres y padres de familia, y comunidades educativas para frenar lo que consideran una "neoliberalización encubierta" de la educación básica.

Estos comités serán espacios de "instrucción, agitación y organización", según sus promotores, para garantizar que el proyecto de la NEM siga vigente y no sea sustituido por prácticas que prioricen intereses empresariales o políticas educativas alejadas de una visión democrática y crítica.

Demandas directas al Gobierno

El CoDeNEM no se quedó en la protesta: lanzó exigencias claras:

La renuncia de Mario Delgado como titular de la SEP y de funcionarios acusados de traicionar los principios de la NEM.

La reparación del daño hacia Marx Arriaga y el respeto hacia los procesos colectivos de construcción de materiales educativos.

Que se respete la participación docente en cualquier reforma educativa futura.

¿Por qué importa?

Este conflicto ya no es solo una disputa burocrática. Tiene ramificaciones políticas y sociales: pone en el centro del debate quién define la educación en México y bajo qué criterios.

El proyecto de Nueva Escuela Mexicana representa una visión educativa que busca formar estudiantes más críticos, humanistas y conscientes del contexto histórico y social del país. La confrontación actual refleja tensiones más profundas sobre la dirección que tomará la política educativa en el sexenio de la presidencia de Claudia Sheinbaum y el liderazgo de la SEP.