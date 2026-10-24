La Auditoría Superior de la Federación investiga al INE por irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio para rastrear presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), abarcando licitaciones, contratos con proveedores y la actuación de funcionarios del organismo.

El órgano fiscalizador informó en un comunicado institucional que el procedimiento de indagatoria no se restringirá únicamente al árbitro electoral federal, sino que se extenderá a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a las empresas contratistas y servidores públicos involucrados. La institución argumentó que cuenta con indicios suficientes para revisar posibles anomalías operativas en la contratación de bienes y servicios.

Investigación de la ASF sobre el INE

Según lo expuesto por las autoridades fiscalizadoras, la investigación busca esclarecer señalamientos sobre probables conflictos de interés, acuerdos de colusión entre empresas y la supuesta triangulación de fondos financieros durante la asignación de contratos públicos. La fiscalización utilizará las atribuciones legales del organismo para determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Llamados a la transparencia

La apertura del expediente administrativo coincide con pronunciamientos vertidos desde la Presidencia de la República, donde se instó al órgano electoral encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei a garantizar la transparencia operativa en todas sus áreas operativas. La ASF adelantó que el análisis de las cuentas públicas se conducirá de forma independiente para determinar el alcance de las presuntas desviaciones.