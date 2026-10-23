Sheinbaum revela detalles de su enfrentamiento con Maru Campos: “Levantamos la voz las dos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostuvo una conversación tensa con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante un encuentro en una sala del aeropuerto estatal. La mandataria reconoció que ambas elevaron la voz durante la discusión, en la que abordaron la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano y los señalamientos de traición a la patria.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Campos había manifestado previamente su interés en reunirse con ella e incluso había solicitado el encuentro a través de su oficina.

Según el relato de la presidenta, la gobernadora comenzó la conversación cuestionando las acusaciones en su contra. “Ella me reclamó por qué la había acusado de traición a la patria”, explicó Sheinbaum, quien sostuvo que la entrada de agentes extranjeros al país es un asunto que debe investigarse.

La titular del Ejecutivo también señaló que, al concluir la reunión, indicó a Campos que los asuntos relacionados con seguridad podían tratarse con el secretario correspondiente, mientras que los temas de coordinación entre instituciones podían canalizarse mediante la secretaria de Gobernación.

¿Qué se dijo sobre los agentes extranjeros y el exfiscal?

Sheinbaum detalló que durante la conversación también se mencionó al exfiscal de Chihuahua y a Ariadna Montiel, presidenta de Morena.

De acuerdo con la versión de la mandataria federal, Campos respondió que ella no había sido responsable de la entrada de los agentes extranjeros, sino que la situación correspondía al exfiscal. Asimismo, aseguró que la gobernadora le comentó que habían encontrado presuntos actos de corrupción relacionados con el exfuncionario, entre ellos la supuesta posesión de casinos.

La presidenta insistió en que deben esclarecerse las circunstancias en las que ingresaron los agentes extranjeros a México, asunto que, según afirmó, motivó parte del intercambio entre ambas funcionarias.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el INE y los senadores?

Durante la misma conferencia, la presidenta se refirió al Instituto Nacional Electoral (INE) y llamó a garantizar que no existan sospechas de corrupción en el organismo de cara a las elecciones de 2027.

Sheinbaum sostuvo que deben realizarse las auditorías necesarias para revisar su funcionamiento y afirmó que es responsabilidad colectiva proteger la institución.

Al ser cuestionada sobre una posible renuncia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, respondió que esa determinación corresponde a una decisión personal. El tema surgió después de que se plantearan dudas sobre contratistas del instituto y la presunta cercanía de Taddei con uno de los señalados como prestanombres.

¿Qué pasó con la solicitud de senadores para salas VIP?

Otro de los asuntos abordados fue la petición de senadores para utilizar las salas VIP diplomáticas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sheinbaum rechazó la posibilidad de conceder ese beneficio y afirmó que deben eliminarse los privilegios. Por su parte, el canciller Roberto Velasco confirmó que recibió la solicitud, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió no autorizarla.

Higinio Martínez, presidente del Senado, reconoció que la petición sí fue enviada, aunque la calificó como un error y aseguró que no se trató de una iniciativa de legisladores de Morena.

Nuevas contrataciones y digitalización del sector salud

En materia sanitaria, Sheinbaum anunció que a partir de la próxima semana se incorporarán médicos y personal de enfermería al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

También adelantó que se incrementarán las compras de medicamentos y equipos, además de continuar con iniciativas como Salud Casa por Casa y la atención en consultorios.

En el marco del Día del Médico, la presidenta presentó además un plan para modernizar digitalmente el sistema de salud mexicano. La propuesta contempla automatizar los procesos relacionados con la adquisición de medicamentos, su almacenamiento, distribución y entrega en hospitales, con el propósito de dar seguimiento a cada producto.

La implementación comenzará en el IMSS y el IMSS-Bienestar. Según lo anunciado, en un mes se presentarán los avances del proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para enero.

De esta manera, la conferencia presidencial reunió asuntos relacionados con la relación entre el Gobierno federal y Chihuahua, la transparencia electoral, la eliminación de privilegios y la modernización de los servicios de salud.