Médicos familiares del IMSS recibirán aumento salarial del 8%

# IMSS: ¿Cuánto gana un médico familiar tras el aumento salarial del 8 %?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió las percepciones y prestaciones de un médico familiar, luego del incremento salarial acordado para sus trabajadores en octubre de 2026.

Ciudad de México.– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer cuánto gana un médico familiar de primer nivel de atención tras el aumento salarial del 8 % acordado con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, un médico familiar con un año de antigüedad y una jornada laboral de ocho horas, cinco días a la semana, recibe 39 mil 120 pesos netos mensuales después del incremento, vigente a partir del 16 de octubre de 2026.

El ajuste se compone de un aumento del 4 % al salario tabular y otro 4 % correspondiente a la ayuda para renta de vivienda.

Antes de la actualización, el ingreso mensual neto de esta categoría era de 36 mil 896 pesos, por lo que el incremento representa una diferencia de 2 mil 224 pesos al mes.

¿Cuánto gana un médico familiar con prestaciones?

El IMSS también presentó un cálculo que incluye el valor proporcional de las prestaciones anuales. Bajo este esquema, el ingreso mensual equivalente alcanza los 53 mil 396 pesos, frente a los 50 mil 332 pesos estimados antes del aumento.

Sin embargo, esta cantidad no significa que el trabajador reciba ese monto en cada pago mensual, ya que contempla beneficios económicos que se entregan en diferentes periodos del año.

Las prestaciones anuales para el médico familiar ascienden a 171 mil 311 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

- Aguinaldo: 101 mil 826 pesos, equivalente a 90 días

- Fondo de ahorro: 38 mil 128 pesos, correspondiente a 46 días

- Ayuda cultural: 26 mil 712 pesos, equivalente a 23 días

- Prima vacacional: 4 mil 646 pesos

Las cantidades corresponden al perfil laboral descrito por el Instituto y pueden variar de acuerdo con la antigüedad, el horario, las compensaciones y las condiciones de contratación.

La difusión de estos datos ocurre mientras trabajadores del IMSS han expresado inconformidad con las propuestas salariales y mantienen demandas relacionadas con sus condiciones laborales.

Entre sus principales exigencias se encuentran mejores salarios, la regularización de plazas, el abasto de medicamentos e insumos médicos y cambios en la dirigencia sindical.

El acuerdo final del 8 % se alcanzó después de que trabajadores rechazaran una propuesta inicial de incremento global del 6.8 %.

Además del ajuste salarial, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció un plan de compromisos que contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores contratados durante la pandemia, así como mejoras en el equipamiento médico, el mantenimiento de instalaciones y el suministro de medicamentos.

Con estas medidas, el Instituto busca atender las demandas del personal y fortalecer los servicios que reciben sus derechohabientes.