Modalidad 10 del IMSS: Nueva alternativa para mantener cotizaciones

CIUDAD DE MÉXICO — Ante los recientes ajustes aplicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a la Modalidad 40, la Modalidad 10 para Personas Trabajadoras Independientes se posiciona como una opción para quienes buscan mantener sus cotizaciones, aunque con claras diferencias operativas.

Las modificaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40) entraron en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, limitando el salario de cotización para nuevas altas al último sueldo registrado más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de prohibir la inscripción retroactiva y la combinación simultánea con otros esquemas.

Cambios en Modalidad 40 del IMSS

A diferencia de la Modalidad 40, orientada principalmente a acumular semanas o elevar el salario base para el cálculo de la pensión, la Modalidad 10 está diseñada para trabajadores por cuenta propia y brinda cobertura integral en los cinco seguros del instituto: atención médica y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro y guarderías.

Beneficios de la Modalidad 10 para trabajadores independientes

Analistas financieros señalan que la Modalidad 10 resulta efectiva para quienes requieren servicios médicos inmediatos y continuidad de semanas; sin embargo, no sustituye del todo a la Modalidad 40 para aquellos asegurados bajo la Ley 73 cuyo objetivo único era maximizar el monto del retiro, debido a las nuevas restricciones salariales impuestas por el organismo público.