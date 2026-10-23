Interpol cancela ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo

CIUDAD DE MÉXICO — La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) determinó cancelar la ficha roja de búsqueda internacional contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, luego de dar seguimiento a una solicitud formal presentada por la defensa de la pareja.

La resolución del organismo internacional se fundamentó en cuatro argumentos centrales presentados por los abogados defensores. En primer lugar, se alegó una motivación política que contraviene el artículo 3 de la Constitución de la Interpol; en segundo término, se señaló un riesgo de detención arbitraria derivado del uso de la prisión preventiva oficiosa en México, figura sobre la cual existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La defensa argumenta motivación política

Como tercer y cuarto punto, la defensa fundamentó una afectación al derecho a la presunción de inocencia por la exposición mediática del caso y la falta de un recurso judicial efectivo. Esto último debido a que el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada ha acumulado casi cinco años sin una resolución de fondo a causa de diferimientos y conflictos de competencia territorial entre juzgados.

Reacción del Gobierno de México

Ante el fallo internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México solicitará formalmente la reactivación de las notificaciones de búsqueda y pedirá la extradición de la pareja, argumentando que la orden de aprehensión emitida en 2021 por el presunto desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma continúa vigente ante la justicia mexicana.