México rechaza intervención de la ONU ante la crisis de desapariciones forzadas

La crisis de desapariciones forzadas en México llegó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitara que la situación del país fuera examinada a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó la interpretación del organismo sobre el alcance de sus facultades para activar este procedimiento.

El Comité consideró que existen indicios suficientemente graves para estimar que las desapariciones en territorio mexicano podrían tener un carácter generalizado o sistemático. Ante esta valoración, recurrió al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el propósito de llevar el asunto ante la Asamblea General.

La medida busca que Naciones Unidas analice la situación y promueva mecanismos de apoyo internacional, incluida la asistencia técnica, financiera y pericial para hacer frente a esta problemática.

Gobierno mexicano cuestiona el procedimiento de la ONU

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, expresó el rechazo de México a la interpretación del Comité respecto a la aplicación del artículo 34.

El funcionario defendió la postura del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y aseguró que el país mantiene una disposición favorable al diálogo y a la colaboración con organismos internacionales.

"México rechaza la interpretación del Comité contra la desaparición forzada sobre el alcance y la aplicación del Art. 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional", declaró Medina Padilla.

La postura mexicana representa un desacuerdo con la manera en que el Comité pretende utilizar este mecanismo para abordar la crisis de desapariciones en el país.

Autoridades atribuyen desapariciones a grupos criminales

Durante su intervención, el representante mexicano también señaló que las desapariciones son cometidas actualmente por organizaciones criminales y que, en algunos casos, existe participación de autoridades municipales.

Estas declaraciones forman parte de la postura presentada por México ante Naciones Unidas, mientras el Comité busca que la situación sea examinada con mayor profundidad y que se considere la posibilidad de brindar apoyo internacional.

La activación del artículo 34 coloca el problema de las desapariciones forzadas en México ante una instancia internacional, con la intención de impulsar una evaluación de la gravedad de los hechos y explorar posibles vías de cooperación.

Por ahora, el desacuerdo entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada marca la discusión sobre el alcance de la intervención internacional y las medidas que podrían adoptarse frente a una crisis que continúa siendo motivo de preocupación.