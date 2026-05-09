Aurelio Nuño critica adelanto del ciclo escolar 2025-2026

CIUDAD DE MÉXICO — El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, expresó una postura crítica frente a la reciente decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026. El exfuncionario calificó la medida como un retroceso que afecta directamente el aprovechamiento académico de los estudiantes en México.

La controversia surge tras el anuncio de la actual administración educativa de concluir las clases de manera anticipada debido a las intensas olas de calor y las condiciones climáticas extremas que afectan a diversas regiones del país.

¿Qué declaró Aurelio Nuño sobre la pérdida de días de clase?

Nuño Mayer señaló que reducir los días de permanencia en las aulas profundiza la crisis de aprendizaje que el sistema educativo mexicano arrastra desde hace años. Según el exsecretario, la medida carece de una estrategia de compensación que garantice que los alumnos cumplan con los programas de estudio vigentes.

"Es lamentable que la solución ante los retos climáticos sea cerrar las escuelas en lugar de invertir en infraestructura adecuada para que los niños puedan seguir estudiando", afirmó durante una intervención pública. El exfuncionario subrayó que cada día de clase perdido representa un impacto negativo a largo plazo en la competitividad y formación de las nuevas generaciones.

¿Cuál es el argumento de la SEP sobre el adelanto del ciclo escolar?

Por su parte, la SEP ha defendido el recorte del calendario escolar argumentando que la prioridad es salvaguardar la salud y la integridad física de los menores y el personal docente. Las altas temperaturas, que en algunos estados han superado los 45 grados Celsius, han generado problemas de deshidratación y golpes de calor en planteles que no cuentan con sistemas de climatización o ventilación suficiente.

A pesar de estas explicaciones, las críticas de sectores de la sociedad civil y especialistas en educación se han sumado a las de Nuño, exigiendo que se busquen alternativas tecnológicas o modalidades híbridas para evitar la suspensión definitiva de las labores educativas antes de lo previsto.

Impacto en el calendario nacional

El ajuste implica que el ciclo escolar finalizará oficialmente varios días antes de la fecha original programada para el mes de julio. Esta modificación obliga a los docentes a acelerar los procesos de evaluación y entrega de calificaciones, lo que, según críticos, compromete la calidad del cierre pedagógico.

La discusión sobre el calendario escolar pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de modernizar la infraestructura educativa en México para adaptar los planteles a las nuevas realidades climáticas sin sacrificar el tiempo de enseñanza efectiva.



