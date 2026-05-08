Sheinbaum frena anuncio de la SEP: adelantar vacaciones aún no es una decisión oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta para adelantar las vacaciones escolares, anunciada recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), todavía no está definida y continúa en etapa de análisis.

Durante la conferencia matutina del 8 de mayo, Sheinbaum explicó que la idea surgió a partir de planteamientos hechos por autoridades educativas estatales y no como una decisión tomada de manera unilateral por el titular de la SEP, Mario Delgado.

"Es una propuesta", afirmó la mandataria, al señalar que el calendario escolar del próximo ciclo aún no está concluido y que antes de cualquier cambio deberán revisarse las opiniones de docentes y gobiernos estatales.

¿Qué declaró la SEP sobre el ciclo escolar 2026?

La discusión comenzó luego de que la SEP informara el 7 de mayo sobre la posibilidad de concluir el ciclo escolar el 5 de junio de 2026, debido a las altas temperaturas y la realización del Mundial de 2026 en México.

El anuncio generó reacciones entre familias y organizaciones civiles, que advirtieron posibles afectaciones académicas por la reducción de clases durante varias semanas.

¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum?

Ante ello, Sheinbaum subrayó que, aunque el Mundial representa un evento importante para el país, la prioridad debe ser evitar afectaciones en la educación de niñas y niños.

"Es importante que los niños no pierdan clases", expresó la presidenta al referirse a la propuesta que aún permanece en evaluación.

Por ahora, el gobierno federal continuará revisando las sugerencias planteadas por profesores y autoridades educativas estatales antes de definir si habrá modificaciones al calendario escolar.