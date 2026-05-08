Señalan a diputada de Morena por facturar presunta cirugía estética al Congreso de Guanajuato

La diputada de Morena, Hades Aguilar, se encuentra en medio de la polémica luego de que una investigación revelara presuntas facturas cargadas al Congreso de Guanajuato por servicios médicos realizados en Guadalajara.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Jorge García Orozco, una auditoría retomada por Blackpaper detectó que la legisladora presentó facturas a nombre del Poder Legislativo estatal, supuestamente relacionadas con procedimientos médicos.

Una auditoría revela irregularidades

Entre los documentos señalados aparece una factura por 26 mil 286 pesos emitida por servicios médicos en un hospital de Guadalajara, registrada en el sistema de transparencia del Congreso bajo conceptos como "gastos de representación" o "servicios médicos", dentro de la partida 3852.

Según la investigación, existen sospechas de que la diputada habría justificado como atención médica un procedimiento relacionado con cirugía estética, debido a que el especialista mencionado en los registros estaría vinculado con este tipo de intervenciones.

Además, el periodista aseguró que también fueron facturados servicios dentales por aproximadamente 20 mil pesos a nombre del Congreso local.

Reacción de Hades Aguilar

Tras la difusión del caso en redes sociales, Hades Aguilar rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de los gastos señalados.

La legisladora afirmó que cuenta con documentación para comprobar que los procedimientos estuvieron relacionados con una transfusión sanguínea derivada de un problema de anemia.

Sin embargo, Jorge García Orozco cuestionó la explicación y señaló que el médico que habría atendido a la diputada se especializa en procedimientos estéticos, además de sugerir que el uso del banco de sangre pudo deberse a una complicación médica.

Pese a la controversia, la diputada morenista insistió en negar cualquier irregularidad relacionada con las facturas difundidas públicamente.