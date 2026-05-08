Desalojo de pasajeros en Metrorrey: Falla mecánica en Línea 1

Una falla mecánica en la Línea 1 del sistema de transporte colectivo Metrorrey provocó el desalojo de decenas de pasajeros la mañana de este viernes, quienes se vieron obligados a caminar sobre las vías del viaducto elevado para alcanzar la estación más cercana.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la estación Mitras, situada en la zona poniente de la ciudad. De acuerdo con los reportes de las autoridades y testimonios de los afectados, el servicio se interrumpió de manera abrupta, dejando a los convoyes varados durante varios minutos antes de proceder a la evacuación.

Desalojo y condiciones de riesgo

Imágenes y videos difundidos por los propios usuarios en redes sociales muestran largas filas de personas caminando por los costados de las vías ferroviarias. Los pasajeros relataron que, ante la falta de ventilación dentro de los vagones y el tiempo prolongado de espera —que en algunos puntos como la estación San Bernabé alcanzó los 40 minutos—, optaron por abandonar las unidades. "Repleto el Metro y sin ventana para poder bajar porque nos quedamos 20-25 minutos sin aire", expresó una usuaria afectada, quien señaló que la propia ciudadanía tuvo que abrir las puertas ante la ausencia inicial de personal de auxilio de Metrorrey.

Origen de la falla

Metrorrey informó que la avería, registrada alrededor de las 08:05 horas, involucró a un tren modelo MM-93. Las investigaciones preliminares vinculan el fallo con una anomalía en el sistema de energía eléctrica del transporte. Tras el incidente, la unidad dañada fue remolcada hacia el área de Patios y Talleres para una revisión exhaustiva que determine las causas técnicas exactas. Mientras tanto, el organismo estatal confirmó que las Líneas 2 y 3 continuaron operando con normalidad, aunque la Línea 1 presentó retrasos significativos durante el resto de la jornada matutina.

Reacciones y servicios

El evento generó una fuerte indignación entre los ciudadanos, quienes señalaron la falta de protocolos de asistencia inmediata ante este tipo de contingencias. Alrededor de las 09:15 horas, el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente, aunque las aglomeraciones persistieron en diversos puntos de la red debido al desfase en la frecuencia de los trenes. Este incidente se suma a una serie de desafíos operativos que enfrenta el Metro de Monterrey, en un momento donde la ciudad se prepara para recibir eventos internacionales de gran escala, como la Copa del Mundo 2026.