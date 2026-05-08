Claudia Sheinbaum defiende consulados mexicanos ante acusaciones de Trump

Sheinbaum rechaza acusaciones sobre intervención política de los consulados mexicanos en EU contra Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es "completamente falso" que los consulados mexicanos en Estados Unidos realicen actividades políticas en contra de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, luego de versiones difundidas por medios de comunicación sobre una posible revisión a la operación diplomática mexicana en territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que las representaciones consulares mexicanas únicamente desempeñan funciones diplomáticas y de asistencia a ciudadanos mexicanos, conforme a sus atribuciones legales.

"Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso. Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos", expresó.

Acciones de la autoridad

La presidenta señaló que el gobierno mexicano mantiene una política de respeto hacia las decisiones internas de Estados Unidos y rechazó cualquier señalamiento relacionado con una supuesta intervención política desde México.

"No tenemos por qué influir en la política de Estados Unidos desde México. Defendemos a los mexicanos que viven allá porque es nuestra responsabilidad (...) Opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o situación mundial, pero no están haciendo política en Estados Unidos, ni mucho menos", declaró.

Detalles confirmados

Sheinbaum explicó que la labor de los consulados se centra en atender trámites, mantener la relación diplomática entre ambas naciones y brindar apoyo a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.