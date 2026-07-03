Autoridades advierten sobre conductas virales en festejos mundialistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades de seguridad y corporaciones sanitarias del país emitieron un enérgico llamado a la población para evitar participar en las conductas virales conocidas popularmente como el quiere volar y el nadaremos durante las concentraciones masivas por los festejos mundialistas.

De acuerdo con los reportes oficiales de las diversas instituciones de rescate, estas tendencias colectivas incrementan de forma alarmante la probabilidad de sufrir traumatismos severos, esguinces, fracturas de gravedad, lesiones permanentes e incluso consecuencias fatales entre los miles de aficionados que acuden a las plazas públicas.

Dinámica quiere volar

La práctica denominada quiere volar, inspirada en dinámicas de manteo que se viralizaron con velocidad en las plataformas digitales, consiste en que un grupo masivo de personas cargan a un aficionado de manera imprevista para lanzarlo de forma vertical varios metros por los aires. Pese a que inicialmente comenzó como una muestra espontánea de júbilo e inclusión cultural con visitantes extranjeros y reporteros de televisión, las caídas accidentales debidas a la falta de coordinación para atrapar a los involucrados ya han provocado múltiples hospitalizaciones y personas heridas inconscientes en diversos Fan Fest nacionales.

Dinámica nadaremos

Por otra parte, la dinámica del nadaremos genera aglomeraciones incontrolables y empujones masivos que pueden desencadenar efectos dominó y estampidas humanas letales en las zonas de mayor concentración urbana. Las dependencias gubernamentales enfatizaron que estas actividades no solo ponen en riesgo la integridad física inmediata, sino que normalizan comportamientos de alto peligro entre la juventud. Asimismo, la Policía Cibernética puso a disposición canales de denuncia para reportar convocatorias de riesgo masivo, exhortando a la cooperación ciudadana y a la moderación en el consumo de alcohol para garantizar una convivencia segura.