Reportero envió audio de despedida tras estampida: 'Esto está muy feo, los amo'

CIUDAD DE MÉXICO.- En un dramático testimonio que refleja los momentos de pánico vividos durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, el reportero Rodrigo Cerezo envió un conmovedor mensaje de audio a sus seres queridos mientras se encontraba atrapado en medio de una mortal estampida humana en el centro de la capital del país. La grabación, en la que se escucha al comunicador decir la frase esto está muy feo, los amo, se ha vuelto viral en las plataformas digitales, exponiendo la magnitud de la tragedia ocurrida tras el partido de fútbol.

¿Cómo ocurrió la estampida?

El incidente se registró en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde miles de aficionados se habían congregado para celebrar el pase del combinado nacional a la siguiente ronda del torneo internacional. De acuerdo con las investigaciones preliminares compartidas por las autoridades capitalinas, una aglomeración masiva y el posterior descontrol se desataron luego de que un grupo de personas comenzara a gritar de forma coordinada, una acción que desencadenó un efecto dominó de pánico colectivo entre la multitud.

Testimonio de Rodrigo Cerezo

Rodrigo Cerezo narró posteriormente los instantes de terror que experimentó al quedar sepultado momentáneamente bajo la marea humana que corría desesperada en busca de refugio. El periodista relató que ante la imposibilidad de moverse y temiendo por su vida debido a la falta de oxígeno y los golpes, decidió usar su teléfono celular para dejar un último registro de voz para sus familiares, sin imaginar que lograría sobrevivir al lamentable suceso que dejó un saldo de varias personas fallecidas.

Acciones de la autoridad

El gobierno de la Ciudad de México y los cuerpos de rescate desplegaron un operativo de emergencia para atender a los cientos de lesionados en el sitio, mientras colectivos ciudadanos exigen una investigación profunda sobre los protocolos de seguridad implementados en la zona para futuras aglomeraciones.