Sheinbaum asegura que detención de Gilda Lozoya no es política

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la reciente captura de Gilda Lozoya Austin no responde a motivaciones de índole política y aseguró que la Fiscalía General de la República cuenta con los elementos probatorios necesarios que demuestran su presunta responsabilidad en el fraude de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria aclaró que el Poder Ejecutivo fue notificado sobre el arresto una vez que el operativo en el aeropuerto capitalino ya había concluido de manera exitosa.

De acuerdo con los reportes oficiales compartidos en el Gabinete de Seguridad, el procedimiento judicial deriva estrictamente del avance en las carpetas de investigación correspondientes a la compra a sobreprecio de la planta industrial. La mandataria de la nación reiteró el compromiso de su administración con la autonomía de las instituciones de procuración de justicia y enfatizó que no existe ninguna clase de persecución en contra de la familia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, echando por tierra los señalamientos emitidos por la defensa de la imputada.

Detalles de la detención

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la detención se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de recibir una notificación por parte de la aerolínea en la que viajaba la implicada desde Ámsterdam. Las autoridades procedieron a verificar la identidad de la pasajera confirmando la vigencia de una ficha roja internacional y una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, descartando cualquier tipo de irregularidad o uso de la fuerza durante la captura.

Contexto de la investigación

La investigación de la fiscalía señala a la hermana del exfuncionario federal como presunta beneficiaria de transferencias financieras ligadas a la adquisición de la planta chatarra mediante esquemas internacionales.