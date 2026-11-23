Durante la conferencia matutina de este lunes, autoridades federales dieron a conocer cómo se desarrolló la Operación Centella, el despliegue de seguridad que permitió capturar a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro', señalado como líder de una estructura criminal vinculada con los Beltrán Leyva.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las acciones se llevaron a cabo en Guasave, Sinaloa, con la participación de 361 elementos y 14 aeronaves, entre ellas seis helicópteros artillados.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos de inteligencia se intensificaron durante los tres meses anteriores a la intervención, mediante el intercambio de información con dependencias de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que ningún elemento estadounidense participó directamente en el despliegue y que la operación se realizó bajo los mecanismos de autorización del Consejo de Seguridad Nacional.

Trevilla Trejo aseguró que las acciones respetaron la soberanía nacional y los derechos humanos, además de señalar que no hubo civiles lesionados durante el procedimiento.

¿Cómo se organizó el operativo contra El Chapo Isidro?

El titular de la Defensa Nacional detalló que la ubicación del presunto líder criminal fue confirmada el 20 de noviembre, después de que los analistas de inteligencia revisaran e interpretaran nuevamente la información recopilada.

Para ejecutar la intervención se integró una fuerza de 361 efectivos, distribuida de la siguiente manera:

47 integrantes de la Fuerza Especial Conjunta.

128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

106 militares de tropas regulares de infantería y artillería.

80 elementos de fuerzas especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El funcionario también explicó que la colaboración informativa con agencias estadounidenses requiere una solicitud formal y la autorización correspondiente del Consejo de Seguridad Nacional. Como antecedente, mencionó que este mecanismo también se utilizó durante la detención de Ovidio Guzmán en 2023.

Trayectoria criminal y alianzas de Fausto Isidro Meza Flores

Durante la presentación, Trevilla Trejo expuso antecedentes sobre la trayectoria de 'El Chapo Isidro' dentro de la organización de los Beltrán Leyva.

Según la información presentada, Meza Flores se incorporó a dicha estructura en 2004 y asumió su control en 2009.

Posteriormente, en mayo de 2025, estableció una alianza con la facción de Ismael Zambada, a la que presuntamente proporcionaba armamento y apoyo logístico para enfrentar a un grupo rival.

Esta colaboración habría permitido ampliar su zona de influencia desde el norte hasta el centro de Sinaloa y regiones serranas. También se informó que disputó el control del municipio de Badiraguato a Aureliano Guzmán, conocido como 'El Guano', quien habría sido desplazado hacia Chihuahua.

Las autoridades señalaron que el grupo también buscó establecer acuerdos con otra organización para extender su presencia hacia Durango.

En cuanto a sus actividades de tráfico de drogas, el secretario de Defensa indicó que utilizaba dos rutas principales: una terrestre y otra marítima, con dirección hacia la frontera de Arizona y el Golfo de California.

Harfuch señala años de corrupción e impunidad en Sinaloa

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que la violencia que afecta a distintas regiones de Sinaloa está relacionada con años de impunidad y la corrupción de algunas autoridades.

El funcionario recordó que los enfrentamientos entre organizaciones criminales se intensificaron desde el 20 de septiembre de 2024, afectando las actividades cotidianas de la población.

Ante este panorama, explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó reforzar la presencia de las fuerzas federales en la entidad. Por ello, afirmó que la captura de Meza Flores no fue una acción aislada, sino parte de una estrategia coordinada entre distintas instituciones de seguridad.

Harfuch también reconoció a los cuatro militares que perdieron la vida durante el operativo y destacó que su intervención estuvo orientada a proteger a la población y combatir a quienes generan violencia.

Sheinbaum expresa condolencias por los cuatro militares fallecidos

Al comenzar la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros de los cuatro integrantes del Ejército que murieron durante las acciones de captura.

La mandataria reconoció la preparación y entrega de los elementos, además de extender sus condolencias a toda la institución militar.

Durante la presentación también se informó que Sinaloa concentra actualmente cerca de 22 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cifra equivalente al 23 por ciento de la fuerza operativa desplegada en todo el territorio nacional.

Más de 4 mil detenidos y toneladas de droga aseguradas en Sinaloa

García Harfuch presentó un balance de los resultados obtenidos por las autoridades federales y estatales entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, se reportaron los siguientes resultados:

4 mil 200 personas detenidas por su presunta participación en actividades generadoras de violencia.

Más de 150 toneladas de droga aseguradas.

Más de mil 300 kilogramos de fentanilo decomisados.

2.3 millones de pastillas de fentanilo aseguradas.

7 mil 400 armas de fuego decomisadas.

1.6 millones de cartuchos y 38 mil 400 cargadores asegurados.

2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración para producir metanfetamina inhabilitados por el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República.

El secretario señaló que estos resultados forman parte de las acciones de seguridad implementadas para reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales en la entidad.

El Chapo Isidro era uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Otro de los puntos destacados durante la conferencia fue la situación jurídica de Fausto Isidro Meza Flores. García Harfuch indicó que cuenta con órdenes de detención en México y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, relacionada con delitos de tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

Además, recordó que en febrero de 2025 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Detienen a seis integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño

Finalmente, el secretario de Seguridad informó sobre la captura reciente de seis presuntos líderes del grupo conocido como Fuerzas Especiales Avendaño.

De acuerdo con las autoridades, sus integrantes rompieron acuerdos con la facción de Los Chapitos para establecer una alianza con Fausto Isidro Meza Flores y respaldar a Los Mayos.

Esta organización ha sido relacionada con diversos episodios de violencia contra grupos rivales. Entre los hechos mencionados se encuentra el hallazgo de 20 personas asesinadas en junio de 2025 en el norte de Culiacán: 16 fueron localizadas dentro de un vehículo y otras cuatro suspendidas de un puente vehicular.

También se le vinculó con el homicidio de un influencer ocurrido en Culiacán durante 2025, además de otros delitos.

Con la presentación de estos datos, el Gabinete de Seguridad expuso el alcance de la Operación Centella y las acciones de inteligencia y coordinación institucional que llevaron a la captura de uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses.