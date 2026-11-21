La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de nueve delfines que se encuentran bajo aseguramiento precautorio en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, anteriormente conocido como Dolphinaris Cancún, en Quintana Roo, luego de comprobar que el establecimiento no cumplió con la mayoría de las medidas impuestas para garantizar el bienestar de los animales.

La determinación se tomó después de una visita de inspección en la que las autoridades identificaron que cinco de las seis acciones correctivas establecidas desde agosto pasado continúan sin cumplirse.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran la falta de actividades de enriquecimiento ambiental durante las tardes, la ausencia de vigilancia médica nocturna y los pendientes relacionados con la colocación y reparación de mallas de sombra.

También se identificaron incumplimientos en la adecuación de bordes y salientes de las instalaciones, así como en la realización de evaluaciones médicas y de comportamiento individuales para cada uno de los ejemplares.

En cuanto a la sexta disposición, relacionada con el mejoramiento del sistema de soporte de vida, la Profepa reportó que existen avances, aunque todavía no se alcanza su cumplimiento total.

Ante este escenario, la dependencia determinó que los nueve delfines deberán ser trasladados a un corral marino que reúna las condiciones necesarias de infraestructura, seguridad y atención médico-veterinaria especializada, de acuerdo con las necesidades de los animales.

¿Cómo se realizará el traslado de los nueve delfines?

La reubicación no será inmediata, ya que deberá cumplir con un procedimiento técnico para garantizar que los ejemplares puedan ser movilizados de manera adecuada. Para ello, se contempla la intervención de especialistas externos u organizaciones con experiencia en este tipo de procesos.

Como primer paso, se realizará una valoración individual de la salud y el comportamiento de los delfines. También se revisarán las condiciones ambientales y operativas del sitio donde permanecen actualmente.

A partir de los resultados, la empresa responsable tendrá que elaborar un programa que contemple acciones de remediación, estabilización y preparación de los ejemplares para su traslado. Este documento deberá incluir un calendario de trabajo y mecanismos para supervisar cada etapa.

Además, el establecimiento tendrá que identificar y proponer el espacio marino al que serán llevados los animales, así como acreditar que cuenta con las condiciones técnicas necesarias para recibirlos.

La propuesta será evaluada por la Profepa, que tendrá la responsabilidad de determinar si el sitio cumple con los requisitos antes de otorgar la autorización correspondiente para efectuar el movimiento.

Finalmente, la procuraduría informó que mantendrá vigilancia durante todo el procedimiento, con el propósito de garantizar la protección, la integridad física y el trato digno de los nueve delfines involucrados.