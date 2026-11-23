Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje de reconocimiento y condolencias a los cuatro integrantes del Ejército Mexicano que murieron durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza, conocido como "El Chapo Isidro".

Al iniciar la mañanera, la mandataria manifestó su respaldo a los familiares y compañeros de los elementos fallecidos, a quienes reconoció por su servicio, compromiso y entrega al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresa su apoyo a los familiares de los soldados

Sheinbaum destacó la preparación y vocación de los militares que perdieron la vida, además de extender su solidaridad a los integrantes del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, reconoció el valor de los uniformados y señaló que su fallecimiento ocurrió mientras cumplían con la misión de proteger a la población y enfrentar a quienes han generado violencia.

Omar García Harfuch destaca el valor de los militares caídos

El funcionario resaltó que los elementos participaron en una acción encaminada a detener a personas relacionadas con hechos violentos, así como con el envenenamiento de jóvenes y el reclutamiento de personas, situaciones que, afirmó, afectan la libertad de la ciudadanía.

Asimismo, García Harfuch reiteró sus condolencias y expresó su respeto y solidaridad hacia los seres queridos de los cuatro militares fallecidos. También deseó una pronta recuperación a los otros 10 elementos que sufrieron lesiones durante el despliegue.

Detalles del operativo y su impacto en la comunidad

Finalmente, el secretario subrayó que los militares que perdieron la vida y aquellos que arriesgaron su integridad durante el operativo merecen el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad, por su labor para contribuir a la paz en Sinaloa y el resto del país.