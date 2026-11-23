La Secretaría de la Defensa Nacional elevó a 16 el número de presuntos integrantes del crimen organizado muertos durante la Operación Centella y las acciones posteriores a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". El secretario Ricardo Trevilla Trejo presentó el balance el lunes 23 de noviembre y confirmó que cuatro militares también fallecieron durante las operaciones realizadas en Sinaloa.

El primer comunicado de Defensa, difundido el 21 de noviembre, había reportado siete presuntos agresores muertos. Trevilla explicó que otros nueve fueron localizados después, como parte de las acciones derivadas del operativo. Según el funcionario, ninguna persona ajena a los hechos resultó herida o fallecida.

¿Cómo fue el despliegue para capturar al Chapo Isidro?

El dispositivo incluyó cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un EC-725 Cougar, todos artillados. Como reserva estratégica participaron cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada. La presentación gráfica de Defensa consignó 361 elementos, aunque Trevilla mencionó 371 durante su exposición, de acuerdo con la cobertura de Animal Político. Ambos registros coinciden en las 14 aeronaves.

La intervención comenzó a las 7:50 p. m. del 20 de noviembre. El plan comprendió la llegada al área del objetivo, el establecimiento de seguridad y la captura, seguido de la evacuación. Según Trevilla, las personas que estaban dentro del inmueble se rindieron cuando ingresaron las fuerzas federales. Otros integrantes del grupo atacaron al personal que protegía el perímetro.

Reportan ataques contra helicópteros y bloqueos carreteros

Trevilla señaló que los agresores dispararon contra las aeronaves con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett. Las tripulaciones respondieron con el armamento de los helicópteros. La reacción del grupo también incluyó bloqueos para intentar impedir el traslado de los detenidos.

A las 11:20 p. m. comenzó la evacuación terrestre hacia Culiacán. Los detenidos fueron trasladados después a Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Durante el 21 y 22 de noviembre, las fuerzas de seguridad retiraron 21 bloqueos y 50 vehículos utilizados para cerrar las vías de comunicación.

Defensa atribuyó la ubicación de Meza Flores a labores de inteligencia mexicanas complementadas con información de Estados Unidos. Trevilla afirmó que la intervención fue ejecutada por personal del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Las autoridades identifican al detenido como presunto jefe de la organización de los Beltrán Leyva.