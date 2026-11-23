El Gabinete de Seguridad federal viajará a Culiacán el martes 24 de noviembre para evaluar los operativos en Sinaloa después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la visita fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla una reunión con autoridades estatales y los mandos desplegados en la entidad.

Durante la conferencia matutina del lunes, el funcionario explicó que también comenzará la entrega de patrullas para fortalecer a la Policía Estatal y a las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán. Las visitas del gabinete continuarán para supervisar las operaciones y revisar sus resultados con las autoridades locales.

¿Qué equipo recibirán las policías de Sinaloa?

García Harfuch anunció la distribución de más de 150 vehículos en los próximos días. El programa incluye 90 patrullas, repartidas en grupos de 30 para cada una de las tres corporaciones. También contempla 14 camionetas tácticas blindadas, otras 10 unidades blindadas y tres vehículos Águila equipados con drones de vigilancia. El personal recibirá capacitación para operar los equipos.

El equipamiento forma parte del fortalecimiento de las capacidades policiales anunciado previamente por el gobierno federal. El objetivo es ampliar los recursos disponibles para las tareas de vigilancia, investigación y respuesta de las instituciones estatales y municipales. Gobierno del Estado de Sinaloa.

Instalación de cámaras en carreteras

En los corredores Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas. Harfuch señaló que el sistema comenzará a funcionar a mediados de diciembre bajo la operación del Centro de Monitoreo Carretero federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tendrán acceso al sistema. El Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para apoyar las investigaciones contra las organizaciones delictivas.

¿Cuándo fue detenido el Chapo Isidro?

La Defensa confirmó que Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en Guasave por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, con participación de personal comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La dependencia lo identifica como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico.

La captura estuvo acompañada de enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos. La visita del gabinete ocurrirá cuatro días después del operativo, en una entidad que enfrenta una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos desde septiembre de 2024.