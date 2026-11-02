Vinculan a proceso a Salvador "N" por envenenamiento de perros en la Condesa

El caso de los perros presuntamente envenenados en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, tuvo un avance judicial luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informara que Salvador N fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal.

La noticia fue confirmada la noche del 31 de octubre a través de las redes sociales de la dependencia, después de que se recibieran tres denuncias de personas que reportaron la muerte de sus mascotas a consecuencia de un posible envenenamiento.

Sin embargo, las indagatorias revelaron que la situación podría involucrar a más animales. Durante las diligencias, las autoridades encontraron 14 cebos elaborados con carne que contenían cápsulas en su interior. Los primeros estudios periciales detectaron metomilo, una sustancia altamente tóxica.

¿Cómo identificaron al presunto responsable?

Como parte de las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia y realizaron entrevistas para obtener información que permitiera establecer posibles líneas de investigación e identificar a la persona involucrada.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Salvador N fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el pasado 30 de octubre, en la colonia Condesa.

En un primer momento, quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares. Posteriormente, a las 13:55 horas de ese mismo día, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en actos de maltrato y crueldad animal.

Durante la audiencia celebrada el 31 de octubre, el Ministerio Público presentó las pruebas y los datos recopilados durante las indagatorias. Tras analizarlos, el juez determinó vincularlo a proceso, además de imponerle prisión preventiva.

Detalles sobre la posible sanción

Uno de los aspectos que ha generado interés en este caso es la posible sanción que enfrentaría el acusado si se determina su responsabilidad.

Según la información proporcionada por la Fiscalía de la CDMX, provocar intencionalmente la muerte de un animal puede castigarse con una pena de entre dos y seis años de prisión. No obstante, cuando el animal presenta lesiones graves antes de morir, como puede suceder en casos de envenenamiento, la condena podría incrementarse hasta alcanzar los diez años de cárcel.

Continuación de las investigaciones

La dependencia capitalina señaló que las investigaciones seguirán para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen más personas relacionadas con el caso. Asimismo, se dará seguimiento a las denuncias presentadas por el envenenamiento de animales en la zona de la Condesa. Mientras avanza el proceso judicial, Salvador N permanecerá bajo prisión preventiva, en tanto se desarrolla la investigación complementaria y se determina su situación jurídica.