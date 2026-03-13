Donación de sangre necesaria para Emiliano Pimentel en San Pedro

Se ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para colaborar con la recuperación de Emiliano Pimentel, hijo del actual secretario de Gobierno de Coahuila. El joven se encuentra bajo cuidados intensivos en el Hospital Zambrano Hellion TecSalud, en San Pedro Garza García, debido a un cuadro crítico de neumonía.

Aunque los reportes médicos más recientes indican una ligera mejoría en su estabilidad, su estado sigue siendo delicado, lo que hace indispensable el suministro constante de sangre y plaquetas.

El banco de sangre del hospital está recibiendo voluntarios de lunes a domingo, en un horario extendido de 8:00 a 20:00 horas. Es importante destacar que se acepta cualquier tipo de sangre.

Requisitos esenciales para los donantes:

Para garantizar la seguridad del proceso, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Perfil básico: Edad entre 18 y 65 años; peso mínimo de 50 kg.

Salud general: No haber padecido infecciones (gripe o tos) recientemente ni haberse sometido a cirugías en el último semestre.

Estilo de vida: Sin tatuajes o perforaciones realizados en el último año y 24 horas de abstinencia de alcohol.

Preparación: Haber descansado bien y haber consumido alimentos ligeros (evitar el ayuno prolongado).

Documentación: Presentar una identificación oficial vigente al llegar.