Omar García Harfuch explica operativo que abatió a El Mencho en México

Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un medio de Estados Unidos generaron eco tanto en el ámbito político como en la conversación pública. El funcionario apareció en un segmento televisivo donde abordó uno de los operativos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en México.

Durante la entrevista, difundida por la cadena estadounidense Newsmax, el titular de seguridad federal explicó detalles sobre la operación que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde se viralizó el momento en que el funcionario describía el despliegue militar que permitió ubicar y neutralizar al líder criminal.

Detalles del operativo

Durante la conversación televisiva, García Harfuch detalló la estructura del operativo realizado por las Fuerzas Armadas mexicanas. Según explicó, la acción se desarrolló en cuestión de horas mediante una coordinación entre unidades terrestres y aéreas.

"Se realizó en tres componentes: un componente terrestre, donde iban también elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de Fuerzas Especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional".

El funcionario señaló que este despliegue permitió actuar con rapidez y precisión en el objetivo. De acuerdo con su explicación, la operación fue planeada bajo protocolos militares de alto nivel y con participación directa del Ejército mexicano y la Fuerza Aérea.

Mensaje contra la impunidad

Además, el secretario subrayó que el mensaje central de estas acciones es combatir la impunidad que históricamente ha afectado a las víctimas de la violencia criminal en el país.

"Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad."