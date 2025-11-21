Baja afluencia en marcha de la Generación Z en Ciudad de México

La marcha convocada por la autodenominada Generación Z en Ciudad de México registró una mínima afluencia este jueves, congregando apenas a unos dos centenares de personas. La manifestación, que partió del Ángel de la Independencia, contó con una escasa participación de jóvenes, el sector que se supone representa el movimiento.

¿Cuáles son las causas de la baja convocatoria?

Los participantes en la protesta señalaron que la baja asistencia se debió a varios factores, entre ellos:

Miedo y Represión: Acusaron que el miedo a la represión y los disturbios, como los ocurridos el fin de semana anterior, disuadió a muchos de asistir.

Cierres Viales: Los cierres viales implementados en la ciudad dificultaron el acceso de los manifestantes al punto de encuentro.

¿Qué ocurrió durante la marcha?

El recorrido de la marcha fue bloqueado por la Policía de la Ciudad de México cuando intentaba avanzar hacia el centro de la capital. La restricción se implementó mientras finalizaba el tradicional desfile militar de conmemoración de la Revolución Mexicana de 1910.

La coincidencia de la manifestación de la Generación Z con el desfile oficial había generado preocupación por la posibilidad de nuevos disturbios, luego de que una protesta previa del movimiento, realizada el pasado sábado en el Zócalo, dejara un saldo de 100 civiles y 20 policías heridos.