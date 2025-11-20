Detienen a presunto padre de jugador del América por robo de camión con ropa Nike

El periodista Carlos Jiménez reportó la detención de Bernabé "A", quien sería padre del futbolista Diego Arriaga, mediocampista de las fuerzas básicas del Club América. El hombre es acusado de participar en el robo de un camión cargado con ropa Nike en el Estado de México, presuntamente junto con una banda dedicada a este tipo de delitos.

La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Quién es Diego Arriaga?

Según el portal especializado Transfermarkt, Diego Osvaldo Arriaga, de 21 años, forma parte de las categorías inferiores del Club América. En julio de 2023 ascendió de la sub-18 a la sub-21, donde ha tenido actividad constante.

El jugador ha sido convocado como suplente del primer equipo en encuentros recientes ante León, Mazatlán y Puebla, aunque sin ingresar al terreno de juego. En el Apertura 25/26, con el América sub-21, disputó 13 de 17 partidos, sumó 992 minutos, anotó un gol y recibió dos tarjetas amarillas.