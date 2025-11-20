Rubén Moreira se enfrenta a influencer en la Cámara de Diputados: provoca confrontación

Un influencer afín a Morena que abordó al diputado federal coahuilense Rubén Moreira Valdez generó una confrontación en el Pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que se discutía la efeméride por el 115 aniversario de la Revolución de México.

El también exgobernador de Coahuila, Moreira Valdez, señaló desde su curul que el creador de contenido fue introducido por la mayoría al Pleno para provocarlo con el argumento de que le haría una entrevista. “Si quiere que metamos la agenda política, le hago la solicitud y no que los porros que traen de aquel lado, vengan a presionarnos,” dijo.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, pidió al Pleno guardar la compostura y recordó que no están permitidas las entrevistas durante la sesión, sin embargo Moreira exigió que se aclare quién es el creador de contenido que lo abordó y cómo pudo ingresar al recinto.

“Que esos porros que están allá nos digan a quién trajeron, porque si se vale traer gente, nosotros también podemos hacerlo. Trajeron a un provocador, un provocador como los del Bloque Negro, es exactamente lo mismo,” dijo el priista mientras señalaba hacia las curules de la mayoría.

Ante el cuestionamiento de Moreira, el morenista Gabriel García dijo que se trata de quien se hace llamar Pejegrillo.

Tras ello, el vocero de Morena, Arturo Ávila, pidió a Moreira mesurarse y luego lo acusó de provocar a la mayoría. “Los porros están de otro lado, usted lo sabe perfectamente bien,” aseguró.

Luego intervino la petista Margarita García, quien le dijo a Moreira que él no manda, pues hay de por medio un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y agregó que puede comprarle pomada para que se le “caiga el ardor” por la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El priista contestó que el acuerdo de la Jucopo establece que no puede haber influencers en el Pleno y acusó a la mayoría de orquestar la provocación.