Claudia Sheinbaum apoya a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Fátima Bosch tras obtener la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia. La mandataria federal destacó que, más allá del certamen de belleza, lo que más admiró de la representante de Tabasco fue su carácter y su actitud de protesta frente a lo que consideró injusticias.

¿Cuál es el contexto del triunfo?

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo subrayó el incidente en el que Bosch alzó la voz contra uno de los organizadores del evento. La presidenta usó este hecho como un ejemplo de empoderamiento femenino.

"Muchas felicidades a ella... A mí me gustó que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Es un ejemplo en ese momento... Más allá del concurso, me gustó que ella defiende lo que considera injusto para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres", expresó la jefa del Ejecutivo.

¿Qué ocurrió en el certamen?

La presidenta Sheinbaum aprovechó para reiterar un mensaje que suele usar en sus mítines:

"Yo digo en los mítines que quedó atrás aquello de 'calladita te ves más bonita'. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Ella levanta la voz, dice 'esta injusticia no me parece', se planta, exige una disculpa... y termina ganando el concurso".

Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 el pasado jueves 20 de noviembre. A principios de mes, la mexicana había ganado notoriedad en redes sociales tras ser presuntamente insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, durante una confrontación con el grupo de candidatas por una supuesta falta de compromiso en las actividades de promoción. Bosch reaccionó con firmeza ante la situación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Respecto al certamen en sí, Sheinbaum comentó que tiene "aspectos cuestionables", aunque optó por no profundizar en el tema y limitarse a celebrar el triunfo de la mexicana.