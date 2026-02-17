Cuaresma en México: Inicia el Miércoles de Ceniza 2026

La comunidad católica en México se prepara para el inicio de la Cuaresma este 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza, una tradición que marca los 40 días de preparación espiritual previos a la Semana Santa. Esta festividad, que carece de una fecha fija en el calendario, se rige por el ciclo lunar y el calendario litúrgico de la Iglesia.

El rito principal consiste en la imposición de ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz, mientras se pronuncia la frase: "Polvo eres y en polvo te convertirás". Según la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), este acto simboliza la humildad, la penitencia y la naturaleza efímera de la vida humana.

Origen y significado del Miércoles de Ceniza

Las cenizas utilizadas en esta ceremonia tienen un origen específico: se obtienen de la quema de las palmas y ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Este ciclo simbólico conecta el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén con el llamado al arrepentimiento.

Para los practicantes, el Miércoles de Ceniza no es un día de precepto obligatorio como los domingos, pero sí es una jornada de ayuno y abstinencia de carne roja para personas de entre 18 y 59 años. Esta práctica busca fomentar el sacrificio personal y la reflexión profunda sobre los valores cristianos.

Calendario de Cuaresma y Semana Santa 2026

Con el inicio de la Cuaresma este miércoles, el calendario litúrgico establece las fechas clave para las festividades religiosas de este año. La Semana Santa 2026 se llevará a cabo durante la última semana de marzo, culminando con el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

En diversas regiones de México, como Iztapalapa en la capital o San Luis Potosí, los preparativos para las representaciones de la Pasión de Cristo comienzan simultáneamente con la imposición de la ceniza. Las autoridades eclesiásticas han hecho un llamado a vivir esta temporada no solo como una tradición externa, sino como un periodo de "conversión interna" y solidaridad social.