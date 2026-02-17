Incendio causa daños severos en Teatro Sannazaro de Napoli

Un gran incendio ha dañado gravemente el histórico Teatro Sannazaro en el centro de Napoli, Italia, obligando a evacuaciones y dejando a varias personas tratadas por inhalación de humo.

El incendio se desató en la planta baja del teatro, ubicado en Via Chiaia, y sembró el pánico entre los vecinos. Una densa humareda se extendía por varias zonas de la ciudad mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego, de acuerdo a informes. Cuatro personas sufrieron inhalación de humo y fueron hospitalizadas con síntomas leves. Las autoridades informaron que su condición es estable y no presenta riesgo vital. No se reportaron quemaduras.

Los equipos de emergencia confirmaron que el teatro sufrió graves daños estructurales. Según los bomberos, la cúpula del edificio resultó gravemente afectada y gran parte del teatro quedó destruida. Los bomberos continuaron trabajando para extinguir los focos de incendio restantes.

El incendio se originó en la planta baja del Teatro Sannazaro, generando pánico en la comunidad.

El incendio se originó en la planta baja del Teatro Sannazaro, generando pánico en la comunidad. Los vecinos reportaron una densa humareda que se extendió por varias calles cercanas, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de emergencia.

Cuatro personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo, aunque su estado es estable.

Cuatro personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo, aunque su estado es estable. Los servicios de emergencia atendieron rápidamente a los afectados, quienes presentaron síntomas leves y no sufrieron quemaduras.

Las autoridades evacuaron 22 apartamentos cercanos debido a la propagación del fuego.

Las autoridades evacuaron 22 apartamentos cercanos debido a la propagación del fuego. Algunos de estos apartamentos eran residenciales y otros de oficinas, lo que generó una respuesta rápida de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de los residentes.