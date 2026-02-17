México suma 9 mil 487 casos de sarampión, según Claudia Sheinbaum

Gobierno de Claudia Sheinbaum informa que hay 410 nuevos casos de sarampión en México, lo que suman 9 mil 487. Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que durante la última semana se registraron 410 nuevos casos de sarampión en todo el país, con lo cual ya suman 9 mil 487 entre 2025 y 2026, destacando Jalisco, donde se reportan 2 mil 429.

Por lo que mencionó que si no hubiera habido una alta proporción de personas vacunadas, se reportarían actualmente cientos de miles de casos. Exhortó a la población menor de 50 años a acudir a vacunarse en los 20 mil centros de atención en México.

Importancia de la vacunación

Aclaró que a la Ssa le preocupa especialmente que los menores de edad entre seis meses y 12 años sean vacunados, incluso aquellos que solamente tienen una dosis.

Autoridades federales reportaron avances importantes en la contención del brote de sarampión que se originó en Chihuahua en 2025. El subsecretario explicó que la aplicación de 1.6 millones de vacunas en esa entidad fue determinante para frenar la propagación del virus, al grado de que hoy prácticamente no se registran nuevos contagios.

Consecuencias del brote

Sin embargo, el funcionario precisó que desde la detección del primer caso, en mayo pasado, el brote ha dejado 29 fallecimientos a nivel nacional, de los cuales 21 se concentraron en Chihuahua.

Respecto al abasto, indicó que actualmente se cuenta con 27 millones de vacunas disponibles y se prevé adquirir otras 20 millones en un plazo aproximado de tres meses. Con ello, el país tendría cerca de 48 millones de dosis, cifra que contrasta con un año regular, cuando se aplican alrededor de seis millones.