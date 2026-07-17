Banco Azteca recibe reconocimiento internacional por préstamos al consumo

Premio internacional reconoce crédito al consumo de Banco Azteca

En un entorno donde la inclusión financiera y el dinamismo del mercado interno son clave para el crecimiento del país, la banca mexicana suma un reconocimiento internacional.

Banco Azteca fue distinguido con los galardones de "Mejor en Préstamo al Consumo en América Latina" y "Mejor en Préstamo al Consumo en México" en la edición 2026 de los Euromoney Awards.

La publicación internacional destacó la solidez operativa y el impacto del modelo de bancarización inclusiva de la institución financiera mexicana.

Este doble reconocimiento ratifica la solidez de su modelo de negocio y su liderazgo en la democratización del acceso al crédito, consolidando a la institución como un motor clave del desarrollo financiero y de la prosperidad de millones de familias en la región.

En México, donde el acceso al financiamiento formal sigue siendo un reto estructural, el banco ha expandido su huella al operar una de las redes de sucursales físicas más grandes y robustas del país (con más de 2.000 puntos de contacto abiertos 12 horas al día los 365 días del año), lo que le permite llegar a comunidades donde la banca tradicional no tiene presencia.

Los Euromoney Awards son un referente mundial en la industria bancaria y financiera. Con más de 50 años de trayectoria, Euromoney se ha consolidado como un proveedor líder de inteligencia competitiva y certificación, ofreciendo análisis basados en datos que informan estrategias, validan el desempeño y apoyan la toma de decisiones a nivel ejecutivo.

A diferencia de otras distinciones, estos premios se otorgan tras un riguroso proceso de evaluación basado en postulaciones, en el que cada banco debe demostrar con hechos tangibles sus logros, innovaciones y resultados de desempeño durante un periodo de 12 meses, lo que otorga un alto grado de objetividad y transparencia en el mercado global.

Al ser nombrado el mejor tanto a nivel nacional como regional, Banco Azteca demuestra su excelencia en la gestión de carteras de préstamos masivos.

Este logro es particularmente relevante porque valida ante la comunidad financiera internacional que la inclusión financiera no entra en conflicto con la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio.

Reconocer a la institución en esta categoría significa avalar su capacidad única para otorgar financiamiento responsable, ágil y de calidad a segmentos de la población que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder al sistema formal, transformando sus vidas mediante oportunidades de crecimiento.