Expertos piden a Claudia Sheinbaum prohibir celulares en aulas

El debate sobre el uso de la tecnología en el entorno educativo mexicano ha tomado un nuevo giro luego de que un reconocido experto en pedagogía y desarrollo infantil presentara una solicitud formal a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica en el país.

Los argumentos detrás de la propuesta

La solicitud, entregada al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se fundamenta en recientes estudios internacionales y en el impacto directo de los dispositivos móviles en el rendimiento y bienestar de los estudiantes.

El documento presentado por el experto detalla que la presencia constante de teléfonos móviles dentro de los salones de clase genera distracciones severas que interrumpen el proceso de aprendizaje. Además, subraya que la hiperconexión afecta los periodos de atención, limita la interacción social cara a cara entre los menores y contribuye al incremento de casos de ciberacoso dentro de las comunidades escolares.

Tendencia global y posibles escenarios en México

La propuesta insta al gobierno mexicano a seguir el ejemplo de países de la Unión Europea e instituciones educativas en Norteamérica, donde se han implementado restricciones estrictas o prohibiciones totales de dispositivos electrónicos no educativos durante la jornada escolar con resultados positivos comprobados.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la viabilidad de la petición, pero la propuesta ha encendido el debate entre asociaciones de padres de familia, docentes y autoridades educativas sobre cuál debe ser el equilibrio adecuado entre la tecnología y el aprendizaje en el país.