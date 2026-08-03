Resurgen imágenes del presunto exnovio de la influencer Valeria Márquez

El caso del feminicidio de la modelo e influencer Valeria Márquez continúa generando una fuerte conversación en plataformas digitales.

Luego de que las autoridades federales señalaran que el crimen habría sido ordenado por un líder delictivo apodado "R1", en redes sociales han comenzado a circular nuevamente imágenes y videos de quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la joven.

La conversación en plataformas digitales

Tras las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la línea de mando criminal detrás del ataque, usuarios en internet rescataron fotografías pasadas donde se aprecia a Valeria junto a un sujeto señalado en la esfera pública como su expareja.

El resurgimiento de este material fotográfico ha desatado múltiples especulaciones entre los seguidores de la creadora de contenido. Diversos usuarios relacionan estas imágenes con el entorno cercano de la víctima, buscando atar cabos sobre las personas que frecuentaban su círculo social antes del trágico suceso.

La posición de las autoridades e investigaciones

Pese al impacto mediático de estas publicaciones en plataformas como TikTok, Instagram y X, la Fiscalía y las instituciones de seguridad federales no han confirmado oficialmente la identidad ni la vinculación directa de la persona que aparece en las imágenes con las órdenes ejecutadas por el grupo criminal.

Las autoridades han reiterado que las indagatorias se mantienen centradas en la recolección de pruebas técnicas y de inteligencia para dar con el paradero de los ejecutores materiales y del autor intelectual del feminicidio, instando a la ciudadanía a no difundir información no verificada que entorpezca el proceso judicial.